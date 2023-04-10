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Коммерсантъ FM
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FT: Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой документов Пентагона

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки в сеть секретных документов Пентагона, касающихся в том числе военного конфликта на Украине и иной чувствительной информации, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц. По их данным, Минюст также планирует определить возможные последствия утечки для хода боевых действий и усилий Вашингтона по сбору данных.

Как сообщили источники FT, большинство документов «кажутся в основном подлинными». Попытки выявить источник утечки осложняются тем, что документы были распечатаны и сфотографированы, пишет FT.

Неназванный европейский чиновник сказал изданию, что попавшие в сеть данные Пентагона стали плохой новостью для всех: действия американской разведки были публично раскрыты, а в сети появились нежелательные обсуждения о том, что украинская армия столкнулась с нехваткой средств для ведения боевых действий.

По данным Reuters, следователи допускают, что причиной утечки могло стать недовольство сотрудника американской разведки или намеренный саботаж с целью подорвать нацбезопасность США. Источники агентства утверждают, что часть документов была подделана, чтобы ввести в заблуждение следователей.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на прошлой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее были обнаружены документы о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США инициировал расследование. По оценке The New York Times, в открытом доступе оказалось свыше 100 документов.

Официально Пентагон утверждал, что изучает достоверность попавших в сеть документов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл утечку «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Однако позднее CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщал, что Украина поменяла военные планы после утечки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ваши карты слиты».

Лусине Баласян

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