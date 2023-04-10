У Белого дома нет понимания источника утечки секретных документов Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США неизвестно, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация других материалов. Он добавил, что американского президента Джо Байдена проинформировали об утечке на минувшей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

На вопрос о том, повлияло ли попадание секретных документов в открытый доступ на планы Вашингтона оказывать помощь Украине, Джон Кирби ответил отрицательно. «Она будет продолжаться столько, сколько потребуется»,— заверил он на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, последние пару дней американские чиновники связывались с украинскими коллегами в связи с утечкой.

Джон Кирби заявил, что США пока не пришли к единой рабочей теории об источнике утечки, однако он подтвердил, что некоторые документы были отредактированы перед публикацией. «Без подтверждения подлинности этих материалов: они не должны были оказаться в публичном доступе, они не должны оказываться на передовицах газет или в телерепортажах»,— добавил он.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на прошлой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее были обнаружены документы о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США приступил к уголовному расследованию, а также к выявлению последствий утечки для хода боевых действий на Украине и для работы американской разведки.

По данным Reuters, следователи допускают, что причиной утечки могло стать недовольство сотрудника американской разведки или намеренный саботаж с целью подорвать нацбезопасность США. Источники агентства утверждают, что часть документов была подделана, чтобы ввести в заблуждение следователей.

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Лусине Баласян