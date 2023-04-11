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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 412-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 11 апреля

На «Госуслугах» снова доступна функция удаления профиля. Как стало известно «Ъ», выборы в новых регионах могут состояться без изменения закона «О военном положении». Вероятность продления зерновой сделки в постпредстве РФ при ООН оценили в 50%, «либо будет, либо нет». Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:35. На территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник — «РИА Новости».

9:32. По словам Картаполова, проведение мобилизации в России сейчас не планируется.

9:29. Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

9:17. На складах с вооружением НАТО в Польше будут храниться тысячи единиц военной техники — премьер-министр Матеуш Моравецкий.

8:53. США не поставляют вооружения Украине по программе ленд-лиза, так как пока «не обнулили» предусмотренный на такие поставки денежный запас — Politico.

8:50. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил «РИА Новости», что украинская армия готовится к форсированию Днепра.

8:43. The Washington Post: Египет планировал тайно отправить России до 40 тыс. ракет.

8:41. В Московской области приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными. Как сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, после реабилитации они вернутся к семьям.

8:21. На «Госуслугах» снова доступна функция удаления профиля.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги».

8:17. Как стало известно «Ъ», выборы в новых регионах могут состояться без изменения закона «О военном положении».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:15. В Сахалинской области по подозрению в госизмене арестован мужчина, он планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины — «РИА Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

8:13. Комментируя утечку информации в США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна не принимала решений о поставках летального вооружения Украине.

8:11. Шанс продления зерновой сделки составляет «50 на 50: либо будет, либо нет», заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:10. Ужесточение действующих санкций против России может быть эффективнее новых, считает заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо.

8:09. The Washington Post: США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты.

8:09. Японский фармпроизводитель Takeda рассматривает варианты продажи своего завода в Ярославле, рассказали два источника «Ъ» на фармрынке.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 411-й

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