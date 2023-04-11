Путин рассчитывает на повышение экономической активности в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что рассчитывает на дальнейшее повышение экономической активности в стране. По его словам, для таких прогнозов есть все основания, так как деловая активность в стране находится на хорошем уровне.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности, который в марте достиг 56,8 пункта»,— пояснил глава государства (цитата по сайту Кремля).

По его словам, данный показатель «является третьим значением за всю историю», что свидетельствует «о позитивном настрое и оптимизме» российского бизнеса. Кроме того, по словам Владимира Путина, в России фиксируется рост погрузки на железной дороге: если в марте этот показатель составлял около 2%, то в начале апреля — уже 3,6%.

Также в ходе совещания президент заявил, что российская экономика продолжает активно развиваться и есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше расти. Владимир Путин отметил, что инфляция в РФ по итогам апреля 2023 года может опуститься ниже 3%.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России вырос с 53,1 пункта в феврале до 58,1 пункта в марте, PMI обрабатывающих отраслей России в марте составил 53,2 пункта против 53,6 пункта в феврале. PMI Compоsite, отражающий средневзвешенную динамику двух индексов, вырос с февральских 53,1 до 56,8 пункта.