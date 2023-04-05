Деловая активность в сфере услуг в России в марте выросла

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России вырос с 53,1 пункта в феврале до 58,1 пункта в марте, говорится в сообщении (.pdf) S&P Global. Это стало самым резким ростом с августа 2020 года. S&P называет причиной увеличение спроса.

Значение PMI больше 50 пунктов показывает рост деловой активности, ниже этого — ее замедление.

Согласно пресс-релизу S&P Global, поставщики услуг сообщили о возобновлении роста новых экспортных заказов, на фоне чего увеличились темпы роста занятости. Темпы инфляции производственных затрат и затрат на выпуск продукции снизились до самого низкого уровня с января 2021 года.

«Последние данные свидетельствуют о заметном росте производства в российском секторе услуг, причем темпы роста были самыми высокими за чуть более двух с половиной лет. Там, где было зафиксировано расширение деловой активности, фирмы связывали это с усилением спроса и дальнейшим увеличением количества новых заказов»,— уточнили эксперты.

Отмечается, что темпы роста операционных расходов упали до самого низкого уровня с января 2021 года на фоне сообщений об умеренном повышении цен у поставщиков. При этом численность рабочей силы растет второй месяц подряд и самыми быстрыми темпами с июня 2021 года, добавили в S&P Global.

Лаура Кеффер