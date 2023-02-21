Импорт с отягаченными обстоятельствами

Рынок грузовиков медленно восстанавливается, однако прирастают на нем прежде всего китайские марки. Их доля уже перевалила за 50%, превысив показатели ушедших из РФ европейских брендов. При этом продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются. Однако на КамАЗе подчеркивают, что эта статистика не учитывает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории», а производство на заводе не снижается. В российских концернах не видят проблем со спросом на грузовую технику и скорее говорят о ее дефиците на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок грузовых автомобилей продолжает восстановление и прирастал последние три недели, достигнув в итоге 6,9 тыс. машин (с 30 января по 19 февраля). Только за прошедшую неделю спрос вырос на 1,3% к прошлому году и на 1% к предыдущей неделе, до 2,4 тыс. машин, подсчитал «Автостат». Доля марок из КНР в сегменте увеличивается четвертую неделю подряд, достигнув рекордных 56% рынка. Среди моделей-бестселлеров закрепился Sitrak C7H (семейство как тягачей, так и самосвалов) с результатом 372 проданных автомобиля, что вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43118 (168 машин). Топ-3 замыкает Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рынок грузовых автомобилей в январе вырос на 9% и китайские марки агрессивно наращивают на нем долю. «Они в меньшей степени столкнулись с необходимостью перестраивать цепочки поставок, а также они пользуются государственной поддержкой в Китае»,— говорит он.

По итогам января 2023 года доля КамАЗа на рынке грузовиков, по подсчетам «Автостата», составила 26% против 37% годом ранее, продажи сократились на 24,2%, до 1,8 тыс. машин. При этом более половины рынка новых грузовиков пришлось на китайские марки (52%), тогда как европейские марки последние годы занимали около 30%. Среди марок после КамАЗа лидирует китайская Sitrak, которая в прошлом году не была представлена на рынке, а в январе 2023 года заняла уже 15%. Sitrak позиционируется как техника на основе технологий ушедшего из РФ европейского MAN.

Ситуация на рынке грузовых автомобилей аналогична ситуации в сегменте легковых машин, «европейские бренды, которые остановили поставки в Россию, замещаются китайскими автомобилями», говорит директор департамента по выкупу автомобилей «Автоспеццентра» и «Автодома» Владимир Желобов.

«По сравнению с российскими и белорусскими производителями китайцы выигрывают по цене, качеству сборки и уровню технологичности. Соответственно, КамАЗ и МАЗ теряют свою долю рынка в пользу китайских автомобилей»,— считает он.

Впрочем, Дмитрий Бабанский отмечает, что в январе—феврале юань значительно укрепился к рублю, что в ближайшие месяцы окажет поддержку российским производителям.

А на «Урале» подчеркивают, что в статистике агентства приводятся не фактические продажи, а данные регистраций автомобилей, «поэтому рост регистраций в январе отражает декабрьские продажи». В целом же, продолжают там, ситуация на рынке грузовиков стабильная и есть даже дефицит предложения.

На КамАЗе также не видят сложностей с реализацией и отмечают, что их производство по сравнению с прошлым годом «не снижается». Там добавляют, что статистика «Автостата» учитывает только регистрации техники в ГИБДД и «в нынешних условиях не фиксирует поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

При этом в российских автоконцернах говорят, что в сегменте тягачей китайские марки растут за счет замещения ушедших европейских брендов. На «Урале» также говорят о влиянии отложенного спроса второго полугодия 2022 года. А на КамАЗе подчеркивают, что сегмент магистральных тягачей продолжает снижаться. «По нашим оценкам, на 20% в январе»,— отмечают там. С февраля завод приступил к производству «обновленных машин семейства К5» и делает ставку на рост доли в этом сегменте.

Ольга Никитина