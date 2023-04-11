Венгрия и Россия изменят соглашения по строительству АЭС «Пакш-2» на фоне санкций

Венгрия договорилась с Россией о внесении поправок в контракты на строительство и финансирование атомной электростанции «Пакш-2», чтобы избежать санкций, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Договоренность была достигнута по итогам встречи господина Сийярто и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

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Министр в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) напомнил, что соглашения об инвестициях России в строительство «Пакш-2» подписаны более девяти лет назад. По его мнению, с того времени «жизненная и технологическая ситуация изменилась настолько», что возникла необходимость внести изменения в заключенные договоры.

«Санкции являются еще одним фактором усложнения ситуации, поэтому нам пришлось искать правовую основу, чтобы внести изменения в действующие контракты и обеспечить возможность строительства АЭС»,— сообщил господин Сийярто (цитата по Hirado).

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков №5 и №6 («Пакш-2»). Предполагалось, что Россия выделит Венгрии на проект кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ оценивалась €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство «Пакш-2» в августе 2022 года. Как сообщали в «Росатоме», строительство на объекте планируется начать в 2024 году

Глава МИДа сообщил, что, как только поправки в соглашения будут приняты, Венгрия сразу же представит их на утверждение в Европейскую комиссию. «Мы надеемся, что Европейская комиссия не хочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность венгерского энергоснабжения»,— отметил господин Сийярто.

Ранее сегодня, 11 апреля, «Росатом» сообщил о встрече в Москве главы компании Алексея Лихачева и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Они обсудили шаги по реализации строительства АЭС «Пакш-2», а также другие вопросы сотрудничества в атомной сфере.

В феврале Европарламент принял не имеющую юридической силы резолюцию, в которой призвал изгнать из Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. 24 февраля США ввели ограничения против эксплуатирующей организации Запорожской АЭС и ее гендиректора, Великобритания — против «Росатома» и его руководства.

25 февраля ЕС объявил о новых ограничениях против России, однако в пакет не вошли санкции против атомной сферы РФ. Польша согласовала санкции при условии, что следующий пакет ограничений затронет атомную энергетику России. Глава МИД Венгрии заявил, что страна никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России.

Эрдни Кагалтынов