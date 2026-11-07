Два человека были ранены во время ночной атаки ВСУ на Белгородскую область
При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области сегодня ночью пострадали два человека. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.
Один человек был ранен в Белгороде, где беспилотник влетел в жилой дом. Мужчина при ударе получил множественные осколочные ранения лица. Медики оказали ему помощь на месте.
Также один человек пострадал при ударе по городу Старый Оскол, где под удар попало коммерческое здание. Осколки поранили мужчине лицо, а также голову и руки. Пострадавшего госпитализировали.