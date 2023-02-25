Глава МИД Венгрии: страна никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики и поставок нефти и газа в страну. Он добавил, что Венгрия смогла добиться необходимых ей исключений из десятого пакета санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Петер Сийярто

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Мы никогда не поддержим санкции, которые ограничивают сотрудничество в ядерной сфере или поставки нефти и газа в Венгрию из России»,— сказал господин Сийярто в интервью CNN. Оно опубликовано в его социальных сетях.

Господин Сийярто добавил, что Венгрия никогда не накладывала вето ни на какие санкции Евросоюза. «Нам это не нравится, мы не поддерживаем санкции, но мы не накладываем вето»,— сказал он. По его словам, Венгрия добилась исключений, которые имели для нее «жизненно важное значение», в рамках десятого пакета санкций.

25 февраля ЕС ввел десятый пакет санкций против России. В него вошли запрет на транзит технологий двойного назначения через Россию, а также запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, транспортные средства, детали машин и товаров для строительного сектора, которые могут быть использованы в интересах российских вооруженных сил. Под ограничения также подпали 96 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, среди которых — семь иранских производителей беспилотников.

Ограничения собирались ввести 24 февраля, но переговоры по их согласованию затянулись. Польша настаивала на более жестких мерах. В итоге польские дипломаты согласовали санкции при условии будущих ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук. 24 февраля новые санкции обнародовали США — ограничения затронули Запорожскую АЭС, 11 банков и 1200 военных. Также санкции ввела Великобритания — они распространились на российские банки, а также руководителей «Росатома», «Ростеха» и «Алмаз-Антея».

Олеся Павленко