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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Лента новостей

Главные новости к утру 7 ноября

Трамп сообщил о новых переговорах по Украине
Дональд Трамп рассказал, что он провел новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По итогам этих контактов получится согласовать большую сделку «с участием всей Европы», считает президент США.
Сенат Парагвая признал виновным президента Сантьяго Пенью в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и отстранил его от должности. Сразу после этого экс-главу государства взяли под домашний арест.
Президент России Владимир Путин передал во временное управление еще три актива японской табачной группы Japan Tobacco Inc.
Турция, вероятно, продолжит сокращать закупки российского природного газа в пользу других, более выгодных вариантов, если Москва сохранит высокие цены на сырье. Об этом заявил глава Министерства энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар.
ВСУ ударили ракетами по предприятию в Орле. Также ночью беспилотниками была атакована гражданская инфраструктура в Саратовской области и жилой дом в Белгороде.