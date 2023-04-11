Главы МИД Венгрии и «Росатома» обсудили строительство АЭС «Пакш-2»

Гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев встретился с приехавшим в Москву главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили шаги по реализации строительства АЭС «Пакш-2», а также другие вопросы сотрудничества в атомной сфере, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @szijjarto.peter.official Фото: @szijjarto.peter.official

По данным корпорации, сейчас на площадке для будущей АЭС «ведутся подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений». Также «продолжается процесс получения лицензионной документации на отдельные виды работ и изготовление оборудования».

Господин Сийярто после заявил, что новые блоки АЭС должны быть достроены как можно скорее. Он утверждает, что «в Брюсселе уже поняли, что без ядерной энергетики не может быть энергетической безопасности и европейского зеленого перехода».

«Надо стремиться к тому, чтобы "Пакш-2" был построен как можно скорее, несмотря на всякие трудности, потому что чем раньше будут построены новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых скачков на международном энергетическом рынке»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Россия и Венгрия в конце 2014 года подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков №5 и №6. Предполагалось, что Россия выделит Венгрии на проект кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ оценивалась €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство «Пакш-2» в августе 2022 года. Как сообщали в «Росатоме», строительство на объекте планируется начать в 2024 году.

Лаура Кеффер