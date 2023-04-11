Депутат Картаполов: повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете на «Госуслугах»

Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги». Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Электронные повестки — это способ дублирования основных повесток... они будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного»,— сказал он.

При этом, по словам Андрея Картаполова, если в призывную кампанию гражданин не зашел на «Госуслуги» и не увидел повестку, «ничего с человеком не случится». «В этом случае в следующий призыв он должен сам в течение двух недель с момента начала кампании явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то получит уведомление за цифровой подписью военного комиссара о введении в отношении него ограничения на выезд. А если он в течение 20 суток не явится в военкомат, то в отношении него могут быть введены другие ограничения»,— объяснил он.

Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. В рамках проекта закона предлагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным. По словам Андрея Картаполова, новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. Также будут расширены ограничительные меры для уклонистов. При этом господин Картаполов заверил, что новой волны мобилизации не планируется.

Цифровые повестки гражданам предложено высылать через портал «Госуслуги». С сегодняшнего дня на портале вновь стала доступна функция удаления профиля, которая исчезала ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».