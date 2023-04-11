Депутат Картаполов: новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Новые правила получения повесток для явки в военкомат затронут не только срочников, но и всех военнообязанных, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заверил, что проведение мобилизации в стране сейчас не планируется. Сегодня, 11 апреля, депутаты рассмотрят поправки, которыми предполагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать.— "Ъ") для всех граждан, которые находятся в запасе»,— сказал ТАСС господин Картаполов. Он уверяет, что на мобилизованных новые правила не распространятся, потому что они уже проходят службу. По его словам, мобилизации сейчас «нет и не планируется».

Поправки к закону о воинской обязанности и военной службе касаются цифровизации воинского учета в РФ. Цифровые повестки предложено высылать обладателю аккаунта на портале «Госуслуг». С сегодняшнего дня там снова доступна функция удаления профиля. В рамках цифровизации предусматриваются и новые меры по отношению к уклонистам, включая возможный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов.

Подробности — в материале «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».

Лаура Кеффер