Сбой системы прошел таможню

Россия на сутки лишилась импорта, а бизнес понес убытки в несколько сотен тысяч рублей из-за сбоя единой информационной таможенной системы. Она не работала 10 апреля, на следующий день ее работа была частично восстановлена. Ранее участники логистического рынка сообщали “Ъ FM”, что система ФТС не давала оформить все международные отправления, а позже проблемы остались только с импортом. С чем это связано? И насколько серьезными могут быть убытки бизнеса? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сутки простоя на таможне — не самая серьезная проблема для участников российского логистического рынка, говорят собеседники “Ъ FM”. Но когда посты перестают работать по всей стране это уже критично. Весь понедельник, 10 апреля, таможенные органы не принимали документы ни на экспортные грузы, ни на импортные, они просто не проходили через электронную систему.

Ближе к вечеру отправления за пределы страны стали пропускать, но и то не все. В итоге бизнесу оставалось только ждать и подсчитывать убытки, рассказал учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский: «Сейчас у нас абсолютно все операции проходят в электронном виде. В результате очень много компаний, безусловно, попадут на дополнительные расходы, поскольку машины, контейнеры, вагоны стоят и ждут, пока можно будет произвести таможенное оформление. Грубо говоря, сутки простоя могут обойтись от 10 тыс. руб. до 60 тыс. руб.».

Однако эти суммы только на первый взгляд кажутся несущественными. В реальности цифры могут быть гораздо выше. Ведь, учитывая масштаб сбоя, сроки передачи и рассмотрения документов, в частности, на машины, которые вынужденно простаивали, теперь сдвигаются еще как минимум на сутки.

И за все это платить придется получателям, пояснила директора по развитию и маркетингу группы компаний Transportir Group Анна Саульская:

«Весь процессинг у всех по всей стране сдвинулся на сутки. Можно представить, что будет, если на таможенных постах вдруг начнется тотальная приемка, ФТС, конечно, будет перегружена.

Изъятие из операционного процесса логистики 24 часов даст наценку в зонах таможенного контроля и на складах временного хранения. Эти издержки лягут на клиентов».

В официальном Telegram-канале ФТС уточнялось, что сбой таможенной системы произошел из-за «внешнего воздействия на ее IT-ресурсы», то есть, вероятно, DDoS-атаки.

Комментарий пресс-службы ФТС: «Вследствие кибератаки на IT-ресурсы ФТС России, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС России и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы. Частично она восстановлена. В пунктах пропуска инспекторы осуществляют таможенные операции с использованием бумажных носителей. При возникновении проблем в пунктах пропуска рекомендуем участникам ВЭД обращаться на "горячие линии" региональных таможенных управлений. На пересечении границы физическими лицами сбои в работе информсистемы не отразились».

Но можно ли было предотвратить этот инцидент? Эксперты отмечают, что от подобных сбоев не застрахована ни одна структура, тем более, что такая ситуация могла возникнуть и из-за внутренней ошибки. Но ее, впрочем, не исправил бы даже переход на ручное оформление документов, подчеркнул главный редактор портала о логистике InfraNews Алексей Екимовский:

«Технология оформления грузов вручную в теории существует. Другой вопрос, насколько протоколы электронного ввода допускают заполнение этой базы данных задним числом. Речь идет о том, как работать грузоотправителям.

Нужно в любом случае разработать протокол, который в случае сбоя электронной системы позволит не останавливать деятельность полностью».

К слову, для ФТС это не первая DDoS-атака. Предыдущая случилась еще в феврале 2023-го, но тогда служба сумела ее отразить. Для участников рынка, впрочем, неважно, кто виноват. Гораздо существеннее — иметь понятные условия ведения бизнеса, ведь импорт с недавних пор, стал слишком чувствительной частью российской экономики.