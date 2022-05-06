Таможня пробьет штрих-код

14 2 мин. ...

До конца года для усиления контроля ввоза в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продукции, которая подлежит обязательной маркировке — например, воды, меховых изделий, табака, парфюмерии,— планируется автоматизировать проверку сведений, которые в рамках упрощенных процедур предоставляются импортерами в таможенные органы. ФТС и ЦРПТ договорились об интеграции информсистем мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, и таможенных баз данных — и готовят необходимые технические решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца года ФТС должна получить возможность автоматизированного выявления нарушений при поставках маркируемых товаров из стран ЕАЭС

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ До конца года ФТС должна получить возможность автоматизированного выявления нарушений при поставках маркируемых товаров из стран ЕАЭС

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские власти планируют усилить контроль за ввозимыми на территорию РФ из стран ЕАЭС товарами, подлежащими обязательной маркировке. Как сообщили “Ъ” в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Федеральной таможенной службе (ФТС), для этого планируется дальнейшая интеграция информсистем таможни и маркировки. Пока прорабатываются технические решения — полная интеграция будет завершена до конца года. Отметим, в России обязательной маркировке подлежат, например, меховые изделия, обувь, велосипеды, парфюмерия, сигареты, пиво, вода и молочная продукция.

Сейчас, как поясняют в ФТС, таможенная служба уполномочена проводить контроль за соблюдением требований законодательства об обязательной маркировке как на этапе декларирования, так и после выпуска товаров. Так, на этапе декларирования в автоматизированном режиме сверяются сведения из Единой автоматизированной информсистемы таможенных органов (ЕАИС) и информсистемы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ),— результат такой сверки уже влияет на решение таможенных органов о выпуске товара или отказе.

Однако в ЕАЭС действует упрощенная процедура таможенного контроля — например, при ввозе товаров в Россию из стран «пятерки» не требуется таможенное оформление, груз может проверяться лишь выборочно мобильными бригадами ФТС при его движении по территории страны. Такие товары не подлежат таможенному декларированию — по факту их перемещения, рассказывают в ФТС, участники их оборота представляют в таможенный орган статистическую форму учета, в которой указывают коды идентификации маркированных товаров.

Как поясняет замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, «ранее ФТС России не имела возможности проверять достоверность сведений по маркировке продукции, что позволяло недобросовестным участникам оборота товаров ввозить нелегальную продукцию». В частности, речь идет о ввезенной на территорию ЕАЭС контрабанде, которая далее перевозится в Россию в упрощенном режиме. Для решения этой проблемы дорабатывается функционал информсистем ФТС и ГИС МТ, чтобы проводить также сверку сведений о кодах идентификации товаров из статформ с информацией в ГИС МТ. «Лица, в статистических формах которых системой наиболее часто будут выявлены критичные отклонения,— потенциальные объекты для анализа и проведения контроля»,— отмечают в службе.

По экспертным оценкам, говорит Реваз Юсупов, «только на табаке, где доля незаконного перемещения товаров с территории ЕАЭС составляет не менее 67% от общего объема нелегальной продукции, потенциальный фискальный эффект за год может составить не менее 48,5 млрд руб.». Отметим, в 2021 году ФТС выявлено более 5,3 тыс. транспортных средств, перевозивших более 77 тыс. тонн товаров с нарушением законодательства РФ — из них более 47 тыс. тонн возвращено в сопредельные государства.

Евгения Крючкова