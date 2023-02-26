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Коммерсантъ FM
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Пытавшийся поджечь военкомат в Тобольске школьник арестован за попытку теракта

Суд в Тобольске отправил под арест до 22 апреля 15-летнего школьника по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По версии следствия, он планировал поджечь военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). Ученик 9-го класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 23 февраля школьник взял коктейль Молотова, зажигалку, и направился к военкомату. По дороге его задержали сотрудники ФСБ.

22 февраля Ярославский районный суд арестовал на два месяца девушку по обвинению в подготовке к теракту. По данным РЕН ТВ, девушка хотела поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных.

Первый случай в России, когда нападение на военкомат суд квалифицировал как теракт, произошел в конце января. Тогда суд в Нижневартовске приговорил мужчину за поджог военкомата к 12 годам колонии строгого режима.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Поджог назвали терактом».

Анастасия Ларина

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