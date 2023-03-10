Антитеррористический комитет отчитался о предотвращении 64 терактов в 2022 году

В 2022 году силовые органы предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Также силовые ведомства пресекли деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

В НАК отметили, что в 2022 году значительно выросло число террористических проявлений, в том числе в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах. В НАК это назвали «следствием преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб».

28 февраля президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности призвал спецслужбу усилить работу контразведки и бороться с украинскими диверсионными группами. Он также заявил, что террористическая угроза в России усилилась из-за действий Украины и стран Запада, которые используют «старых друзей» на территории страны.

2 марта на территорию Брянской области проникла диверсионная группа с территории Украины. Произошли боестолкновения в приграничных селах Любечане и Сушаны. Погибли два мирных жителя. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев запрещенного в России «Азова» и других украинских подразделений). В Кремле анонсировали принятие мер для недопущения подобных инцидентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Олеся Павленко