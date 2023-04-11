Брянский губернатор потребовал убрать парковки электросамокатов с монументов воинам-освободителям

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил руководству областного центра установить запрет на парковку электросамокатов в местах воинских захоронений, мемориалов и у памятников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассказывая об этом поручении, господин Богомаз в своем Telegram-канале вспомнил о важной роли региона в истории: «Брянская область — героический партизанский край. Брянск — город воинской славы. И это известно каждому жителю нашего региона, и детям, и взрослым. Площадь Партизан, Курган Бессмертия — это символы нашего города, святые места для всех, кто помнит подвиг наших предков, героев, освободивших мир от фашизма ценой своих жизней». Чиновник отметил, что «ими гордятся местные жители, а гости Брянска посещают мемориалы, чтобы склонить голову в память о героях».

Недопустимой господин Богомаз считает происходящую с мемориалами ситуацию: «Места воинской славы превратились в "гаражи", стоянки для электросамокатов». Он отметил, что в Брянске должны быть установлены места использования электросамокатов, как в Москве, Новосибирске, Саратове, Сочи, Пензе. Там запрещено парковаться в местах воинских захоронений, мемориалов, у памятников, а также на газонах, узких тротуарах и пешеходных дорожках. Александр Богомаз дал поручение руководству Брянска в ближайшее время разработать аналогичные меры.

Напомним, в правилах дорожного движения появилось новое понятие — «средства индивидуальной мобильности». К этому понятию относятся признанные транспортными средствами электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобные устройства. Для их использования существуют различные ограничения в виде максимально допустимой скорости и запрета на движение по автомагистралям, а также штрафы за нарушения.

Сергей Толмачев, Воронеж