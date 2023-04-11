Функция удаления профиля на «Госуслугах» снова доступна

На портале «Госуслуги» снова доступна функция удаления учетной записи пользователя. Сделать это можно на сайте или через мобильное приложение.

Кнопку удаления учетной записи отключили 31 марта. В тот же день начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сказал, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Позднее глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что по закону призывник обязан получать повестку под расписку, а электронный способ ее получения не предусмотрен.

Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. В рамках проекта закона предлагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным. Также будут расширены ограничительные меры для уклонистов.

Подробности — в материале «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».