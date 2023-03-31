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На портале «Госуслуги» отключили кнопку удаления учетной записи

На портале «Госуслуги» больше недоступна функция удаления учетной записи пользователя, убедился «Ъ». Изменения в работе портала произошли на фоне заявления представителя Генштаба России о том, что в ходе весеннего призыва повестки впервые будут направляться и в электронном виде.

«Функция удаления недоступна»,— говорится на портале при попытке удалить учетную запись. «По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания»,— ответили ТАСС в службе поддержки «Госуслуг».

Сегодня, 31 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 апреля в ходе весеннего призыва оповещения гражданам будут приходить в электронном виде. Если технической возможности для этого нет, повестки призывникам будут вручаться лично.

По его словам, военное ведомство учло опыт, когда в ходе частичной мобилизации 2022 года россияне самостоятельно записывались через портал «Госуслуг» в отряды добровольцев для участия в военной операции на Украине.

Александр Кислов

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