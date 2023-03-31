Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенатор Бондарев: вручать повестки нужно под расписку — электронных способов не существует

Оповещения, которые военкоматы рассылают россиянам в электронном виде, не являются повестками, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Электронный способ вручения не определен российским законодательством.

Виктор Бондарев

Виктор Бондарев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Виктор Бондарев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Согласно статье 26 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой»,— указал господин Бондарев.

О том, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги», сегодня, 31 марта, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Позднее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта там станет считаться уклонением от службы. Тем временем с сервисной страницы на «Госуслугах» исчезла кнопка удаления аккаунта, а также соответствующая инструкция. Специалисты службы поддержки сообщили, что функцию убрали по требованию Минцифры.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...