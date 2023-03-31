Сенатор Бондарев: вручать повестки нужно под расписку — электронных способов не существует

Оповещения, которые военкоматы рассылают россиянам в электронном виде, не являются повестками, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Электронный способ вручения не определен российским законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бондарев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктор Бондарев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Согласно статье 26 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой»,— указал господин Бондарев.

О том, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги», сегодня, 31 марта, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Позднее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта там станет считаться уклонением от службы. Тем временем с сервисной страницы на «Госуслугах» исчезла кнопка удаления аккаунта, а также соответствующая инструкция. Специалисты службы поддержки сообщили, что функцию убрали по требованию Минцифры.

Григорий Лейба