Военнообязанным проведут интернет

Электронные повестки в военкоматы предлагается юридически приравнять к бумажным: о внесении соответствующих поправок на рассмотрение Госдумы вечером 10 апреля заявили в парламентском комитете по обороне; рассмотрены они будут уже 11 апреля. Поправки к закону о воинской обязанности и военной службе касаются цифровизации воинского учета в РФ. Цифровые повестки предложено высылать обладателю аккаунта на портале госуслуг, но из слов депутатов пока неясно, будет ли повестка считаться врученной в момент отправки или прочтения сообщения. В рамках цифровизации предусматриваются и новые меры по отношению к уклонистам, включая возможный запрет выезда из страны, вождения автомобиля и получения банковских кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже после полной цифровизации воинского учета суть его останется прежней

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Даже после полной цифровизации воинского учета суть его останется прежней

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

О возможности рассылки гражданам цифровых повесток в Госдуме объявил глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР). По его словам, законодатели планируют сохранить традиционные бумажные способы оповещения призывников и мобилизуемых граждан, но вместе с тем дублировать повестки в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. В какой момент цифровая повестка будет считаться «врученной» (при ее прочтении или при отправке), депутат не пояснил, лишь сказав, что электронные оповещения будут иметь «одинаковую юридическую силу» с бумажными: «Неважно, каким способом вы получили эту повестку».

Основной идеей поправок господин Картаполов назвал цифровизацию воинского учета.

«Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными»,— добавил он. Отметим, сформировать такой ресурс для актуализации данных воинского учета в ноябре 2022 года поручил президент Владимир Путин. Из президентского указа следовало, что на этом ресурсе должны быть сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, за исключением офицеров и лиц в запасе Службы внешней разведки и ФСБ. Реестр должен быть готов к апрелю 2024 года. «Система будет защищенной,— пообещал господин Картаполов.— Она строится на базе проверенной временем и опытом цифровизации государственных услуг».

По словам депутата, «система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость вообще общения военнообязанного с комиссариатом»: военнообязанные станут «меньше ходить в военкомат, а многие операции станут проходить дистанционно, включая первичную постановку на учет и снятие с учета». При этом прохождение медкомиссии останется очным. Андрей Картаполов упомянул о проблемах во время частичной мобилизации осенью 2022 года и выразил надежду, что новая система учета позволит их избежать. «Изменения, которые мы предлагаем, будут способствовать и социальной справедливости,— сказал депутат.— Ведь служба в рядах вооруженных сил — это не только священный долг, но и почетная конституционная обязанность, и те, кто этот долг отдают и обязанности исполняют, будут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется».

Уклонистам поправки обещают суровые меры воздействия, в том числе связанные с ограничением имущественных прав.

«Если он (призывник.— “Ъ”) делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат»,— сказал Андрей Картаполов, не пояснив, впрочем, как будут выявляться «делающие вид». Депутат также пообещал уклонистам рассылки уведомлений «с цифровой подписью» военкома о запрете выезда из страны, вождения автомобиля, отчуждения недвижимости и получения банковских кредитов. Впрочем, господин Картаполов упомянул и процедуры досудебного урегулирования споров с военкоматом, которые должны помочь гражданам защитить свои права.

Поправки, по его словам, уже внесены в Госдуму. Но вчера к моменту подписания номера в печать в парламентской базе их текст так и не появился. Рассмотреть же законопроект Госдума намерена уже 11 апреля, сказал господин Картаполов. В этот день в парламенте во втором чтении будут рассматриваться поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», дающие военкоматам, например, право рассылки призывникам повесток заказными письмами по почте (они будут считаться врученными с момента появления в отделении почты отметки о доставке письма). Этот законопроект был принят во втором чтении в 2018 году, а третье чтение было намечено на март 2022 года. Затем он был отложен. 30 марта 2023 года Госдума предложила возвратить документ во второе чтение, а 6 апреля приняла соответствующее решение.

Впервые о том, что уже в ходе весеннего призыва в армию военкоматы могут начать оповещать россиян электронно, упомянул 31 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Если сделать это будет невозможно по техническим причинам, призывник получит обычную бумажную повестку, говорил господин Цимлянский. В тот же день замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что направление повестки через портал госуслуг могут приравнять к личному вручению, а удаление аккаунта на этом сайте будет считаться уклонением от службы. Впрочем, глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев тогда возразил, что электронный способ вручения повесток не определен российским законодательством, а цифровые оповещения от военкоматов повестками не являются. О сохранении прежнего порядка вручения повесток говорил и сенатор Андрей Клишас.

Наконец, 31 марта с сервисной страницы на портале госуслуг исчезла кнопка удаления аккаунта, а также соответствующая инструкция. Специалисты службы поддержки сообщили, что функцию убрали по требованию Минцифры. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что отключение кнопки удаления учетной записи на портале госуслуг никак не связано с мобилизационными мероприятиями: «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов»,— написал он в Telegram. Он уточнял, что на портале остается функция отписки от сообщений госорганов.

У главы столичной коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрия Аграновского «только один вопрос: почему этот законопроект появился так поздно». «Когда началась частичная мобилизация (в сентябре 2022 года.— “Ъ”), оказалось, что система (военкоматов.— “Ъ”) недалеко ушла от времен Великой Отечественной войны. Была неразбериха»,— вспоминает господин Аграновский. Он считает, что реализация законопроекта «повысит качество взаимодействия гражданина и государства», приводя в пример цифровизацию системы уплаты дорожных штрафов.

Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков называет электронный способ вручения уведомлений госорганов «существующей практикой», но отмечает, что сейчас для этого «необходимо отдельное согласие получателя».

Рассылка уведомлений через портал госуслуг возможна при наличии такого согласия и при наличии у гражданина доступа к порталу. «Отправка письма бумажной почтой по адресу регистрации в судебной практике приравнивается к состоявшемуся уведомлению адресата,— рассуждает адвокат.— Но наличие у лица электронного адреса как минимум не доказывает, что лицо имеет доступ к сети интернет, чтобы такое уведомление получить». Господин Яблоков напоминает, что пользование личным кабинетом на портале «не является обязанностью гражданина». «О получении уведомления в электронном виде может свидетельствовать отметка о прочтении. Если такой отметки нет, сложно будет утверждать, что лицо получило корреспонденцию или игнорирует таковую, как сложно будет установить и исправность интернет-соединения в любой отдельно взятый момент»,— говорит юрист.

С 1 апреля в России идет весенний призыв на военную службу. Согласно указу президента от 31 марта, в рамках кампании, которая продлится до 15 июля, будут призваны 147 тыс. человек.

Александр Воронов, Екатерина Волкова