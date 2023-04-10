Госдума 11 апреля рассмотрит поправки об электронных повестках в военкомат

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что 11 апреля парламентарии рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных. По его словам, база воинского учета позволит избежать множества ошибок при призыве на службу, допущенных при проведении частичной мобилизации. Традиционные повестки под расписку сохранятся, однако теперь они будут дублироваться в электронной форме. Также депутаты предлагают расширить ограничительные меры для уклонистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Также вводится оповещение заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде»,— сообщил Андрей Картаполов, добавив, что электронные и бумажные повестки будут иметь равную юридическую силу. Электронные оповещения будут получать через портал «Госуслуги».

Глава думского комитета напомнил, что в рамках частичной мобилизации повестки получали не подлежащие призыву, что «выявило острые проблемы в сфере воинского учета». Новая база данных будет содержать информацию о составе семьи гражданина, его здоровье, наличии брони, отсрочек, а также месте реального проживания.

Тем самым, заявил Андрей Картаполов, система воинского учета станет более прозрачной, а ее результаты — пригодными для немедленного использования в целях военной службы. Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета, отметил парламентарий.

Господин Картаполов добавил, что новые законодательные меры создадут условия для защиты прав граждан в ходе взаимодействия с «государственной машиной». Так, законопроект закрепляет возможность досудебного порядка обжалования действий военных комиссариатов. При этом для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, в том числе запрет на выезд, вождение транспорта, заключение сделок с недвижимостью и ограничения на выдачу кредитов.

25 ноября президент России Владимир Путин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года сформировать систему, в которой будут содержаться сведения о тех россиянах, которые состоят на воинском учете. Координатор информационной системы — Минобороны.

Лусине Баласян