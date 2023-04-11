Факторы разморозки

Рынок факторинга восстанавливается после торможения в прошлом году. По итогам первого квартала портфель факторинговых услуг достиг 1,38 трлн руб., превысив показатель 2022 года в 1,4 раза. С учетом коррекции на раскрытие данных рост составил 16%. В этом году факторы собираются работать с более высокими рисками, с новыми отраслями, продуктами и в новых валютах. Впрочем, участники рынка отмечают, что для сегмента сохраняются риски, не связанные с оценкой кредитного качества контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), портфель участников рынка по итогам первого квартала 2023 года достиг 1,38 трлн руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 41,5%. Впрочем, как подчеркнул исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, «предварительные данные свидетельствуют о "размораживании" рынка не только по объемам сделок, но и с точки зрения раскрытия данных. Около половины прироста получены благодаря возвращению в выборку данных крупных участников рынка — группы ВТБ, Райффайзенбанка, а также новых участников».

Из-за начала военного конфликта на Украине данные за первый квартал 2022 года не предоставила часть крупных игроков, в том числе ВТБ (192,4 млрд руб. по итогам 2022 года, более 13% рынка). По итогам первого квартала 2023 года «ВТБ Факторинг» уже предоставил данные с учетом присоединенного «Открытие Факторинг» (184,7 млрд руб.). В первом квартале прошлого года они публиковались отдельно. С учетом этих факторов рост портфеля в годовом сравнении составляет порядка 16%, что тем не менее значительно, учитывая высокую волатильность рынков.

Продолжила расти и клиентская база (см. “Ъ” от 16 января). В первом квартале 2023 года она превысила 9,5 тыс. компаний против 8,3 тыс. компаний в первом квартале 2022 года. Прирост клиентской базы обеспечивают новые компании из сегмента малого и среднего бизнеса, пояснил господин Шевченко. Кроме того, завершилась адаптация риск-политики факторов к работе с сегментом МСП, а также появилась готовность работать с меньшими лимитами на клиента, подтверждает рост числа клиентов гендиректор «Росбанк Факторинг» Борис Мельников. «Крупнейшие российские компании вынуждены удлинять сроки оплаты своим поставщикам и подрядчикам. В данном случае это удобный инструмент финансирования и поддержки цепочки поставщиков»,— указывают в «ГПБ-факторинге».

Опрошенные факторы в 2023 году продолжают предлагать рынку большую продуктовую диверсификацию, работу в дружественных валютах. «Наряду с классическими услугами компании оплачивают авансы за покупателей, встраиваются в производственную цепочку клиентов, контролируют процесс движения складских остатков»,— говорит директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев.

Большой потенциал факторинга в программах ABL-финансирования (asset-based lending), уверен гендиректор «ВТБ Факторинг» Игорь Внуков (см. “Ъ” от 21 февраля). Перспективным направлением может стать увеличение портфеля в машиностроении с учетом ухода иностранных игроков с рынка, продолжает господин Соболев. «В первом квартале компания запустила новое направление — "товарный факторинг". Решение востребовано дилерами, поскольку позволяет конвертировать текущий склад техники в оборотные средства»,— отмечает гендиректор «СберФакторинг» Игорь Лысенко. По его словам, есть потенциал факторинга в госсекторе, «в частности финансирование энергосервисных контрактов, а также включение факторинга в программы субсидирования наряду с кредитованием».

Интерес представляют и трансграничные сделки. Товарооборот с дружественными странами ближнего и дальнего зарубежья растет, особенно это заметно в ритейле, говорит господин Внуков. «СберФакторинг», к примеру, запустил прямое финансирование нерезидентов-поставщиков из Индии в национальной валюте. Актуальным направлением является безрегрессный факторинг с Белоруссией и финансирование экспортеров в Китай в юанях, уверен господин Лысенко. По данным АФК, портфель экспортного факторинга за первые три месяца года составил 17,3 млрд руб. (годом ранее — всего 5,3 млрд руб.), портфель импортного факторинга — 11,1 млрд руб. (годом ранее — 8,3 млрд руб.).

Полина Трифонова