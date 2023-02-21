Факторы встали на цепочки

В 2023 году участники рынка факторинга рассчитывают развивать бизнес под залог физических активов, наращивать объемы сделок в дружественных валютах и предлагать комплексные программы финансирования цепочек поставок, в том числе и для сделок параллельного импорта. Однако они опасаются новых шоков, справиться с которыми не помогут дополнительные инструменты. Кроме того, созданные за последние полгода цепочки поставок едва ли функционируют настолько стабильно, чтобы под них можно было создавать пакетные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Факторинговая отрасль ищет новые пути восстановления и развития в текущих непростых условиях (см. “Ъ” от 16 января). В частности, в 2023 году факторы рассчитывают развивать сервисы Supply Chain Finance (SCF) — комплексные программы финансирования поставщиков, цепочек поставок, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества поставщиков в упрощенном режиме, отмечают участники рынка. Кроме того, компании расширяют возможности работы с валютами дружественных стран (см. “Ъ” от 24 ноября 2022 года). «Основными драйверами могут стать развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через инструменты ЦФА, укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в 2022 году»,— уверен гендиректор «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов.

Факторинг — это оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), по итогам 2022 года портфель факторинговых компаний снизился на 5%, до 1,43 трлн руб. Объем выплаченного финансирования остался на уровне предшествующего года — 5,8 трлн руб.

АФК по итогам 2022 года впервые опубликовала данные по объемам сделок SCF. Так, около двух десятков прежде всего крупнейших компаний предоставляют такие услуги. Их портфель по продуктам SCF на начало 2023 года достиг 379 млрд руб., а объем финансирования составил 1,06 трлн руб. Число клиентов по продуктам SCF за 2022 год составило 1,19 тыс. компаний. «Концепция SCF идеально подходит, когда у крупного покупателя (заказчика, дебитора) несколько тысяч малых поставщиков, нуждающихся в своевременной оплате своих счетов. Классический подход потребует от фактора заключения тысяч договоров факторинга, чтобы обеспечить "малышей" факторингом, для модели SCF достаточно одного договора с покупателем. С операционной точки зрения у фактора ничего не меняется, просто уходит необходимость установления тысяч лимитов и возрастает объем размещаемого капитала»,— поясняет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Показатели деятельности факторинговых компаний по итогам 2022 года Выйти из полноэкранного режима Название Портфель по SCF (млрд руб.) Выплаченное финансирование по SCF (млрд руб.) Количество клиентов по продуктам SCF (шт.) Количество поставщиков, которым перечислялось финансирование по SCF (тыс. шт.) Суммарный портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Суммарные выплаты финансирования (млрд руб.) Изм. за год (%) «СберФакторинг» 114,8 289,2 138 19,11 363 22,9 1 442 29,3 Группа ВТБ 77,1 140,4 92 20,99 192 -41,7 896 -14,1 «РСХБ Факторинг» 57,0 141,8 32 2,32 73 107,0 224 58,6 Альфа-банк 52,5 216,5 121 21,70 210 -11,0 792 -9,8 Группа ПСБ 26,7 66,6 148 1,48 128 6,0 470 9,9 «Совкомбанк Факторинг» 15,6 64,9 469 1,90 57 24,1 243 29,0 «ГПБ-факторинг» 15,0 39,2 22 22,44 169 26,3 556 38,7 Райффайзенбанк 9,4 61,1 21 44,91 33 -30,8 272 0,4 МТС-банк 4,7 19,8 9 14,12 12 -17,8 45 -9,1 БГ «Зенит» 2,2 3,1 6 0,03 11 63,3 27 62,6 Открыть в новом окне БГ — банковская группа. SCF — Supply Chain Finance (финансирование цепочек поставок). Компании ранжированы по величине портфеля SCF. По данным Ассоциации факторинговых компаний.

SCF как инструмент финансирования закупок подходит для новых логистических цепочек, которые созданы за последние шесть-девять месяцев. Здесь факторы могут предложить не только сервис по установлению лимитов, но и расчетные решения для дружественных стран, отмечает господин Шевченко. По программам SCF средства перечисляются поставщикам, поэтому сделки с импортом возможны, только если у фактора отсутствуют какие-либо ограничения на проведение трансграничных платежей, отмечают в «ВТБ Факторинге». Спрос на SCF-продукты в 2023 году вырастет как минимум на 15–20%, оценивают в АФК.

Еще одним инструментом, который может поддержать отрасль в текущем году, может стать ABL-финансирование, уверен Антон Мусатов. В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование обеспечивается физическим активом, поясняет он. Инструмент может быть востребован при работе с МСБ, финансовое состояние которого может быть сложнее прогнозировать в кризисных условиях. По данным АФК, по итогам 2022 года портфель по сделкам с субъектами МСП составил 130 млрд руб., что на 22% больше уровня 2021 года. Доля активов по сделкам с МСП в портфеле рынка составила 9%.

Однако не все участники рынка настроены столь оптимистично. «Сложность факторингового финансирования параллельного импорта заключается в том, что каждая сделка является уникальной, нет возможности создать коробочный продукт. Соответственно, нет типового подхода к оценке рисков, как финансовых, так и юридических»,— указывает гендиректор «Росбанк Факторинга» Борис Мельников. Да и применение дружественных валют в расчетах, по его мнению, лишь добавляет вариабельности в организации сделок, но кардинальным образом не меняет ситуацию.

Полина Трифонова