Факторинг подружится с валютами

Факторинговые компании в ближайшее время смогут проводить сделки в валютах дружественных стран. Это снизит издержки отрасли на конвертацию валют и позволит восстановиться сегменту международного факторинга. Однако трудности с логистикой, регулированием параллельного импорта и геополитическими рисками эти поправки не снимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которые расширяют продуктовый ряд международного факторинга и снимут барьеры в виде конвертации при сделках импортного факторинга. По сути, для импортеров появится возможность привлекать финансирование закупок в валютах дружественных стран.

Факторинг — это оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный измеряемый портфель факторинговых компаний по итогам девяти месяцев 2022 года достиг 1,16 трлн руб. Это почти совпадает с показателем прошлого года и на 19% больше, чем по итогам полугодия (935 млрд руб.).

ДО сих пор все расчеты между фактором и импортером внутри РФ должны были проходить в рублях, какая бы валюта ни использовалась при оплате контракта, поясняет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Теперь издержки факторинговых компании в части конвертации будут ниже. «Финансовые институты при предоставлении факторинговых продуктов в первую очередь опираются на валюту контракта, поэтому в сложившихся условиях переход на расчеты в национальные валюты является предпочтительным. Такой порядок позволит снизить риски возможных задержек при перечислении платежей, а также риски ликвидности»,— отмечают в «ПСБ Факторинг».

Возможность проводить сделки в дружественных валютах напрямую интересна тем, кто нуждается в финансировании цепочки поставок, от размера это не зависит, важен канал, по которому идут расчеты, полагают эксперты. «Серьезный импортер сейчас может работать через небольшой банк просто потому, что крупные кредитные организации — в SDN-листе»,— поясняет господин Шевченко.

Импортный факторинг традиционно занимал небольшую долю рынка факторинга. На 1 января 2020 года на него приходилась чуть больше 3% портфеля (33,3 млрд руб.), за весь года объем выплат составил 1% (38,9 млрд руб.). В 2021 году объем портфеля сократился до 17,3 млрд руб., хотя выплаты снизились менее значительно — до 35,4 млрд руб. Однако в 2022 году после введения санкций против РФ сегмент резко сжался. По данным АФК, на 1 октября портфель импортного факторинга составлял 0,16% от общего (1,97 млрд руб.), а от выплаченного финансирования за девять месяцев — 0,2% (6,6 млрд руб.).

Поправки при отсутствии новых шоков на рынке только за первый год действия могут обеспечить рост сегмента на 50 млрд руб., полагает господин Шевченко. То есть рынок сможет превысить показатели начала 2021 года. При оптимистичном сценарии — переориентации логистики на Восток и наращивании связей с азиатскими странами — этот сегмент может показать умеренный рост в среднесрочной перспективе, полагает гендиректор «Открытие Факторинг» Александр Пестов. Отрасли интересна работа с казахстанским тенге, турецкой лирой, белорусским рублем, китайским юанем. «Экономика Турции сохраняет устойчивость. Белоруссия и Казахстан являются важными торговыми партнерами России. Спрос на китайские товары и услуги высокий»,— отмечает он.

Однако принятые поправки не защитят сегмент от других ограничений, уточняет господин Шевченко. В частности, поясняет он, ограничения могут быть связаны со структурой импорта по товарной номенклатуре, с логистикой, с составом стран-экспортеров и с правовым режимом.

Полина Трифонова