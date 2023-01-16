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Коммерсантъ FM
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Недостаточно факторов роста

Рынок факторинга увеличился в клиентах, но не в деньгах

По итогам 12 месяцев 2022 года факторинговый портфель оказался на 6% ниже, чем годом ранее, составив 1,42 трлн руб. Учитывая трудности, с которыми российская экономика столкнулась в 2022 году, падение могло быть и более заметным, считают участники рынка. На 2023 год они смотрят с осторожностью, предполагая если не падение, то, в лучшем случае, стагнацию на уровне 2022 года. Причиной в отрасли называют санкционное давление, трудности с логистикой, короткий горизонт планирования, а также перераспределение клиентской базы, оставшейся от прекративших работу иностранных игроков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам 2022 года факторинговый портфель в России составил 1,42 трлн руб. Это почти на 6% меньше, чем годом ранее, следует из предварительных данных, опубликованных ассоциацией факторинговых компаний (АФК).

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров).

В отличие от ряда других сегментов финансового рынка, факторинг не смог полностью восстановиться после резкого провала во втором и третьем кварталах, несмотря на сезонный рост в четвертом — 204 млрд руб., на 16,7% больше, чем кварталом ранее, говорится в материалах АФК.

В то же время год стал рекордным для рынка факторинга с точки зрения притока новых клиентов. Так, количество активных клиентов достигло 11,95 тыс. компаний, что на 9% больше, чем в 2021 году. Только за последний квартал прошлого года их прирост составил 19% — 1910 юрлиц (901 — в третьем квартале), приводят данные в АФК. Это максимальный показатель числа клиентов с 2018 года.

Негативное влияние на рынок оказывает санкционное давление, снижающее объемы торговли и нарушающее построенные логистические цепочки, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его мнению, результаты в 2023 году будут зависеть от макроэкономических условий.

Тормозом для развития факторинга выглядит и уровень спроса на товары и услуги в течение 2023 года, добавляет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, а также риски новых моделей логистики, внедренных во втором полугодии 2022 года. «Факторинг как инструмент финансирования адаптирован для устойчивых цепочек поставок. Как будет с устойчивостью в логистике, пока оценить трудно»,— поясняет он.

«Повышенная неопределенность на рынках и ухудшение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий, встроенных в глобальные производственные цепочки и обеспечивавших стабильный рост рынка факторинга в предыдущие годы, многократно увеличили риски для факторов. Неопределенность повысилась, кредитное качество компаний снизилось, а за ним и целесообразность активного наращивания объемов выдачи финансирования»,— отмечают в ВТБ.

Кроме того, за прошедший год произошли изменения в портфелях факторов с иностранным участием, уточняет директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев. «Санкционное давление и изменения логистических маршрутов в экспортно-импортных операциях приводят к перестройке клиентской базы: поставщики и подрядчики компаний, включенных в SDN-лист США, переходят на обслуживание к российским факторам»,— поясняет он.

В своих ожиданиях на 2023 год участники рынка расходятся. Факторинг включен в программы субсидирования, в том числе отраслевые, отмечает, гендиректор «Сберфакторинг» Игорь Лысенко. Это, по его мнению, может обеспечить рынку рост на уровне 10–15%.

Гендиректор «Росбанк Факторинг» Борис Мельников, напротив, считает, что будет успехом, если рынок сможет удержать показатели прошлого года. Выправить нисходящий тренд факторинга и обеспечить основу для роста, по мнению господина Мельника, позволила бы «поддержка бизнеса со стороны государства, создание условий для наращивания объемов бизнеса, расширение горизонта планирования за счет большей определенности в будущем».

Полина Трифонова

Краудлендинг собрал толпу

Контекст

Объем рынка краудлендинга по итогам декабря 2022 года объем рынка достиг 1,6 млрд руб., увеличившись на 40% год к году, хотя еще в июле показатель был меньше миллиарда, следует из материалов компании Money Friends, с которыми ознакомился “Ъ”. Речь идет о способе привлечения средств в бизнес с помощью специализированных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — граждане или юрлица. В реестре ЦБ зарегистрировано 64 оператора инвестплатформ.

На фоне нестабильной экономической ситуации в стране и трудностей с доступом к зарубежным инструментам российские инвесторы все активнее интересуются краудлендингом, говорит гендиректор Money Friends Тимур Ксенз: «Рынок отечественных облигаций дал доходность не более 10%, при инфляции около 12%. Краудлендинг же обеспечивает среднюю доходность по рынку около 15% годовых после всех вычетов». В 2023 году, по оценкам господина Ксенза, рост может составить до 50%. Сдерживать рынок, полагают его участники, будут преимущественно регуляторные факторы, а также общее снижение инвестиционной активности на фоне кризиса.

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