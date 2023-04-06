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Коммерсантъ FM
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Госдума вернула во второе чтение законопроект о самостоятельной явке призывников в военкомат

Депутаты Госдумы вернули для рассмотрения во втором чтении законопроект, согласно которому не получившие повестки призывники должны будут самостоятельно являться за ними в военкоматы. Как пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании сегодня, 6 апреля, решение принято из-за необходимости изменить дату вступления закона в силу. Согласно действующей редакции документа, он должен был вступить в силу с 1 апреля 2022 года.

Согласно законопроекту, в случае неполучения повестки призывники должны будут лично являться в военкоматы и сообщить об этом в течение двух недель после начала следующего призыва.

Также вводится новый способ получения повестки: заказным письмом с уведомлением о вручении. Подобные повестки будут считаться полученными под расписку в день их доставки. В случае отказа от получения повестки по почте или от ее вручения, призывник все равно будет считаться получившим ее. Призывники должны будут явиться в военкомат в течение двух недель после доставки повестки.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году. В феврале 2022 году депутаты Госдумы приняли документ во втором чтении.

Олеся Павленко

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