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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект об ужесточении правил оборота вейпов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий правила оборота вейпов, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой. Авторами инициативы выступили почти 400 депутатов от всех фракций Госдумы.

Законопроектом также предлагается ввести запрет на продажу электронных сигарет везде, кроме розничных магазинов, а также их открытую выкладку на витрине. Депутат уточнил, что допускается продажа только по спискам с закрытой витрины по аналогии с сигаретами.

Кроме того, депутаты предложили запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, поскольку именно такие товары, утверждают парламентарии, привлекают несовершеннолетних. «Обязательно последуют и другие шаги, в том числе — ужесточение ответственности за нарушение закона»,— отметил Петр Толстой.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предложение о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. По его словам, принять соответствующий закон Госдума может 11 апреля. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. Минфин обратил внимание на риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Вейпам обрисовали туманное будущее».

Милена Костерева

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