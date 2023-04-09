Baidu подала иск к Apple из-за поддельных копий своего чат-бота

Китайская технологическая корпорация Baidu подала иск в пекинский суд к Apple, обвинив компанию в том, что в ее магазине приложений App Store были размещены поддельные копии разработанного Baidu чат-бота ERNIE. Об этом сообщает Reuters. Помимо Apple среди ответчиков в иске указаны разработчики подделок.

Baidu провела презентацию ERNIE в середине марта. Китайская компания рекламировала свой продукт как аналог нашумевшего ChatGPT — чат-бота американской компании OpenAI. Однако презентация ERNIE прошла в закрытом режиме, возможности бота были продемонстрированы не вживую, а с помощью коротких видеороликов, записанных заранее. Кроме того, чат-бот пока доступен лишь ограниченному количеству пользователей, причем только корпоративных. Все это разочаровало инвесторов, так что после презентации ERNIE акции Baidu упали на 10%.

В иске Baidu заявила, что у ERNIE нет официального приложения, так что все варианты из App Store являются поддельными. Как сообщает Reuters, в этом магазине приложений, по данным на субботу, было как минимум четыре приложения с китайским названием чат-бота.

Подробнее о чат-боте ChatGPT на основе нейросети — в материале «Ъ FM» «''Убийца Google'' набирается опыта».

Яна Рождественская