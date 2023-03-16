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Коммерсантъ FM
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Акции Baidu упали на 10% после неубедительного запуска аналога ChatGPT

Инвесторы Baidu остались разочарованы презентацией нейросети ERNIE — аналога нашумевшей ChatGPT американской компании OpenAI. Котировки акций китайского интернет-гиганта после презентации падали на 10% на Гонконгской бирже, а по итогам торгов их стоимость оказалась на минимуме с 19 января.

В ходе мероприятия, посвященного запуску ERNIE, генеральный директор Baidu Робин Ли признал, что нейросеть компании все еще далека от совершенства. Разочаровало инвесторов и то, что возможности бота были продемонстрированы не вживую, а с помощью коротких видеороликов, записанных заранее. (На них ERNIE совершал математические подсчеты, говорил на нескольких диалектах китайского и генерировал видео и изображения из текстовых описаний.) Наконец, в отличие от ChatGPT, ERNIE в первое время будет доступен лишь ограниченному количеству пользователей. При этом речь идет только о корпоративных пользователях — СМИ, банках, автопроизводителях и прочих компаниях.

Подробнее о череде запусков чат-ботов читайте в публикации «Ъ» «Генератор слов загипнотизировал миллионы».

Кирилл Сарханянц

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