«Убийца Google» набирается опыта

Новая нейросеть может оставить без работы копирайтеров, ученых и школьных педагогов. Речь о сервисе Chat GPT, который называют «убийцей Google». Чат-бот разработан компанией OpenAI, в которую когда-то инвестировал бизнесмен Илон Маск. Их продукт научился писать тексты по запросу, вплоть до школьных сочинений. Как сообщает The Washington Post, работы получаются настолько качественными, что учителя не могут отличить их от авторского материала ученика. Как можно использовать новую нейросеть? Расскажет Иван Якунин.

Всего за пять дней Chat GPT набрал больше 1 млн пользователей и повлиял на работу десятков корпораций. Помимо тревоги школьных учителей, о которых писал The Washington Post, экстренное совещание прошло в редакции The New York Times. Нет, они не решили разогнать всех журналистов, а договорились использовать нейросеть для быстрого поиска информации.

Выяснилось, что можно попросить систему рассказать о какой-то проблеме, и зачастую она справится с этим быстрее человека, изучающего сотни ссылок в браузере. После этого Chat GPT прозвали «убийцей Google». И не зря, пояснил IT-эксперт Александр Баулин: «Есть система обучения искусственного интеллекта с помощью диалога. В целом это выглядит так: программе "скармливаются" тексты, внутри есть некая семантическая модель, которая их разбирает, понимает, где подлежащее, сказуемое и дополнение, то есть действует по аналогии с тем, как мы анализируем речь.

Нейросеть работает по такому же принципу, чтобы потом выстраивать собственные конструкции. Это получается все лучше и лучше. Невозможно сразу сказать, что это работа искусственного интеллекта, к которому мы привыкли, например, в чат-ботах и который от незнакомого слова сразу приходит в шок, а пользователь расстраивается и зовет оператора».

За месяц пользователи смогли применить чат Chat GPT в решении десятков задач: он может составлять юридические документы, готовить рассылки, справляться с заданиями по математике. Есть сугубо профессиональные возможности — нейросеть также обучена писать код и при должном объяснении способна сэкономить время программистам.

Собеседник “Ъ FM” Владимир недавно покинул Россию и стал искать работу в зарубежной компании. Нейросеть помогает и с этим, рассказал он: «Я с помощью нее написал сопроводительное письмо. Причем сначала она просто сгенерировала какой-то шаблон, но когда я добавил информацию из своего резюме и попросил переписать документ, то ИИ сделал это, исходя уже из моего опыта. Это очень круто, потому что для меня каждый раз придумывать новое сопроводительное письмо для компании — это достаточно выматывающая работа.

Кроме того, ради интереса я попросил нейросеть написать программу на Python, которая будет торговать моими криптобумажками».

Тут возникли и первые проблемы. Работа Chat GPT неотличима от человеческой. Форум для программистов Stack Overflow даже временно запретил выкладывать код, который написал искусственный интеллект, и пользователи идею поддержали. Но непонятно, как модераторы будут это проверять. Потому что как минимум с художественным текстом это невозможно, подчеркнул гендиректор Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин:

«Мы использовали эту систему для написания научной статьи, сказав: "Привет, ChatGPT, сейчас будем писать статью на такую-то тему. В ней должны быть такие-то разделы. Напиши к ней аннотацию". И она начинала генерировать контент килобайт за килобайтом. Определить по стилистике написания то, что это именно работа ChatGPT, невозможно. Я с ее помощью писал художественное произведение, вначале загрузив в программу созданный мною текст. Так вот следующий отрывок, который она сгенерировала, был точно в моей стилистике. Я понимал, что бы мог написать точно так же».

Официально Chat GPT в России недоступен, для регистрации нужен зарубежный номер телефона. Тем не менее “Ъ FM” удалось получить доступ к чат-боту и опробовать его. Так что есть два варианта того, кто был настоящим автором этого сюжета: нейросеть или Иван Якунин и Илья Сизов.

