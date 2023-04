Главные новости за выходные 8–9 апреля

Военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Арест Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте, вступил в силу. Как прошла церемония прощания с военкором.

Мировые СМИ анализируют утечку материалов Пентагона. The New York Times (NYT) узнала, что утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками: опубликованные материалы свидетельствуют о том, что Вашингтон мог следить за ними. The Washington Post со ссылкой на документ американского разведывательного управления, который стал доступен после утечки, сообщила, что, по мнению ЦРУ, Пекин может усилить поддержку Москвы при ударах Украины вглубь РФ.

NYT со ссылкой на слитые данные также сообщила, что вооруженные силы Украины в боях за Бахмут столкнулись с нехваткой боеприпасов и ранением множества солдат, в связи с чем командование предлагало перебросить в город элитные подразделения. Согласно документам, господин Буданов охарактеризовал положение Украины в городе как «катастрофическое».

Кроме того, слитые данные касались деятельности израильской разведки: руководство ведомства якобы поддерживало протесты против судебной реформы и призывало сотрудников участвовать в них. «Моссад» это отрицает.

Израиль подвергся ракетным обстрелам со стороны Сирии. Он ответил артиллерийским огнем. Тем временем в Иерусалиме в мечети Аль-Акса забаррикадировались сотни палестинцев. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати по итогам расследования заявил о непричастности страны к обстрелам Израиля на этой неделе. По его словам, к обстрелам причастна палестинская сторона. О ситуации вокруг Храмовой горы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против участия Европы в конфликте США и Китая из-за Тайваня. «Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая»,— сказал он. Ранее господин Макрон заявил, что ядерное оружие не должно размещаться за пределами стран, которые им обладают, в Кремле заявление посчитали «яростной критикой» в адрес США.

«Современник» подтвердил увольнение народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из театра. Ранее она сама сообщала, что написала заявление об увольнении, в дирекции театра заявляли, что артистка числится в труппе и получает зарплату «согласно штатному расписанию».

Красноярский губернатор Александр Усс поблагодарил всех причастных к возвращению в Россию его сына Артема.

Газета Bild am Sonntag сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в мае может впервые после ввода войск России в страну посетить Германию, чтобы поучаствовать в церемонии вручения ему премии Карла Великого. Она присуждается за вклад в объединение Европы.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией. По его мнению, это будет «ужасное число».

В ночь на 9 апреля в Санкт-Петербурге на улицах Думская и Ломоносова были закрыты последние 13 работавших баров и баров-ресторанов, сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России. Там проводили обыски в связи с уголовным делом о продаже алкоголя несовершеннолетним посетителям. Подробнее.

Москва заняла шестое место в топ-10 городов по числу проживающих в них миллиардеров по версии Forbes — 61 человек. Она уступает Нью-Йорку (101 миллиардер), Гонконгу (70), Пекину (68), Шанхаю (65), Лондону (63).

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге вручили национальную ресторанную премию Wheretoeat Russia. Лучшим рестораном жюри признало санкт-петербургский Birch, баром года — новосибирский Nobody Knows I Suppose, а шеф-поваром года — Владимира Мухина из White Rabbit.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».