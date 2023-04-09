Питерские бары делают стойку

В ночь на 9 апреля в Санкт-Петербурге на улицах Думская и Ломоносова были закрыты последние 13 работавших баров и баров-ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР). Правоохранительные органы ищут предметы и документы, которые могут быть интересны для следствия по уголовному делу о продаже спиртного несовершеннолетним (ч. 1 ст. 151 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двери одного из заведений на улице Ломоносова пришлось вскрывать пожарным

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Двери одного из заведений на улице Ломоносова пришлось вскрывать пожарным

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

В настоящее время двери многих заведений на Думской улице и улице Ломоносова в Санкт-Петербурге опечатаны, на них висят стальные цепи с амбарными замками, а на одном из заведений — объявление, что помещение «является доказательством в рамках уголовного дела». Для того, чтобы вскрыть двери одного из баров на улице Ломоносова, пришлось вызывать пожарных, так как сотрудники заперлись изнутри.

Поводом для рейдов, по данным следствия, стало размещенное неизвестными в сети объявление от 22 февраля 2023 года о проведении в одном из баров мероприятия с возрастным ограничением 16+, то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Как сообщает СКР, подростки могли без проблем приобрести алкогольную продукцию, лица, причастные к нарушению закона, устанавливаются.

В феврале СКР и полиция уже проводили обыски на Думской и Ломоносова, тогда было изъято порядка 50 литров нелегального алкоголя, несколько заведений закрылись. Сообщалось, что их владельцы сотрудничают со следствием и могут отделаться штрафом.

В конце марта сотрудники правоохранительных органов вновь наведались на Думскую и Ломоносова и опечатали еще около 20 баров.

Находившихся внутри посетителей выпускали по предъявлении паспорта. По данным городских СМИ, речь шла о заведениях «Disco club Ломоносов», «Сайгон», «Эскобар», El Chapo, Nebar и «Руки вверх».

Три последних предприятия входят в «Феодальную сеть баров» (ФСБ). Заведения компании расположены по всей стране: от Калининграда до Владивостока. Ее основатели — ресторатор и предприниматель Павел Чесноков и популярный российский певец Сергей Жуков. Генеральный директор и управляющий партнер ФСБ — бизнесмен Александр Пичугин.

В разговоре с «Ъ» сотрудники сети подтвердили, что заведения временно не работают, а также выразили надежду, что в скором времени они откроются для посетителей.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург