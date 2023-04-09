Главные анонсы 10–16 апреля

10 апреля, понедельник

Россия в ходе председательства в Совбезе ООН планирует провести заседание cовета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет рабочий завтрак с главами дипломатических миссий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

В Казани, как ожидается, будет вынесен приговор Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии №175.

В Вашингтоне начнется ежегодная весенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

11 апреля, вторник

В Москве замглавы МИД РФ Сергей Рябков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступят в ходе обсуждения итогового доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Начнется визит президента США Джо Байдена в Великобританию и Ирландию.

12 апреля, среда

В Москве пройдет VI Российский энергетический саммит.

13 апреля, четверг

В Санкт-Петербурге начнется конференция по противодействию международному терроризму.

В Москве Басманный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом), обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ.

В Париже профсоюзы намерены провести 12-ю общенациональную акцию против пенсионной реформы.

14 апреля, пятница

В Самарканде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств России и Центральной Азии.

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон посетит Украину, где откроет центр восстановительной хирургии.

Во Франции Конституционный совет вынесет свое решение о легитимности пенсионной реформы, а также о возможности проведения референдума по этому вопросу.

15 апреля, суббота

В Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя пройдет праздничное пасхальное богослужение.

В Ереване начнется чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

16 апреля, воскресенье

В Великобритании работники онлайн-ритейлера Amazon, которые состоят в профсоюзе GMB, проведут новые забастовки с требованием повышения заработной платы.