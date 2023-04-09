Посол Украины в Британии: мы раскроем потери, это будет ужасное число

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией. По его мнению, это будет «ужасное число».

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число»,— сказал господин Пристайко Daily Express.

Дипломат отверг возможность переговоров с Россией. По его мнению, Россия должна вывести свои войска. «Так что мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас»,— добавил он.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что потери ВСУ в конфликте с Россией составляют 100 тыс. человек. Позже из ее заявления убрали слова об украинских потерях. В ЕК поясняли, что госпожа фон дер Ляйен имела в виду общее число погибших и раненых солдат. В декабре Михаил Подоляк заявлял, что с февраля 2022 года погибли от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военных.

Американские власти ожидают, что украинское контрнаступление начнется в ближайшие недели. Об этом ранее в апреле говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным Reuters, Киев готовит для этого 40 тыс. человек.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев