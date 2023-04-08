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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:03

Арест Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге вступил в силу

Решение о двухмесячном аресте Дарьи Треповой вступило в силу, в суд не поступила апелляция на меру пресечения, следует из картотеки дел. Басманный суд Москвы 4 апреля поместил обвиняемую под стражу по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Пресс-служба суда сообщила ТАСС, что защита или обвиняемая все еще могут обжаловать арест по почте — в этом случае будет назначена дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В картотеке судебных дел Москвы указано, что решение о мере пресечения вступило в силу 8 апреля. «Срок на подачу жалобы на заключение Треповой под стражу истек. Технически в картотеке суда появилось решение о том, что постановление суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой вступило в силу»,— объяснили в суде. Там отметили, что еще остается возможность обжаловать решение по почте.

Защита ранее не сообщала о планах обжаловать решение Басманного суда Москвы, но в суде ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва господин Татарский погиб, 40 человек получили ранения.

О деле — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Леонид Уварчев

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