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Коммерсантъ FM
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Песков о словах Макрона про ядерное оружие: такой критики в отношении США мы давно не слышали

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно»,— заявил представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

6 апреля на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином Эмманюэль Макрон заявил, что ядерное оружие «ни в коем случае» не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Лусине Баласян

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