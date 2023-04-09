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Коммерсантъ FM
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Bild am Sonntag: Зеленский в мае может впервые с начала спецоперации посетить Германию

Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить немецкий Ахен в мае, чтобы поучаствовать в церемонии вручения ему премии Карла Великого. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, отмечая, что это будет первый визит украинского президента в Германию с начала специальной военной операции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Aleksandra Szmigiel REFILE - QUALITY REPEAT, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Aleksandra Szmigiel REFILE - QUALITY REPEAT, Reuters

По информации газеты, канцлер ФРГ Олаф Шольц, вероятно, лично выступит с хвалебной речью в адрес Владимира Зеленского на церемонии вручения. Однако визиту господина Зеленского может помешать весеннее наступление ВСУ, пишет Bild am Sonntag. В таком случае он примет участие по видеосвязи.

Премию имени Карла Великого вручают с 1950 года за вклад в объединение Европы. 16 декабря 2022 года было официально объявлено, что лауреатами премии в 2023 году стали Владимир Зеленский и украинский народ. Комитет премии заявлял, что «украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, европейские ценности».

Лауреатами премии в разные годы становились, в частности, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. В 2022 году премию получили белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало.

Лусине Баласян

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