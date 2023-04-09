Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех причастных к возвращению в Россию его сына Артема

Красноярский губернатор Александр Усс подтвердил, что его сын Артем, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Он поблагодарил всех причастных к возвращению сына на родину.

Видеообращение губернатора опубликовано в его Telegram-канале. «Этот путь, конечно, был непростым. Есть много версий, предположений, как наших, так и зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать сам Артем, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю»,— сказал Александр Усс.

Слова благодарности он высказал всем, «кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию». При этом Александр Усс отметил, что за рубежом есть «немало порядочных и искренних людей», которые готовы помочь России. Отдельно глава Красноярского края поблагодарил президента РФ Владимира Путина, которого назвал человеком «с большим и открытым сердцем».

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест. 23 марта стало известно, что он сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда.

4 апреля беглец сообщил «РИА Новости» о том, что находится на родине. В России в октябре 2022 года Артем Усс был объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). После возвращения в РФ, несмотря на избранную ранее меру пресечения в виде ареста, господина Усса, добровольно явившегося в МВД, отпустили под подписку о невыезде.

Подробнее — в материале «Ъ» «От ФБР ушел, а в МВД пришел».

Валерий Лавский, Новосибирск