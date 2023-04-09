Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу из Сирии, он открыл ответный огонь

Из Сирии было выпущено еще три ракеты по территории Израиля, сообщили израильские военные. Общее число выпущенных снарядов достигло шести. Израиль ответил артиллерийским огнем.

Две из трех выпущенных 9 апреля ракет пересекли границу с Израилем. Одна упала на открытой местности, вторая была перехвачена средствами противовоздушной обороны. Израиль в ответ проводит обстрел по территориям Сирии, откуда велся ракетный обстрел.

Ответственность за обстрел взяли на себя ополченцы из «Бригады аль-Кудс» (не связана с одноименным вооруженным крылом палестинской организации «Исламский джихад», которая признана террористической и запрещена в России). Как передает AP, базирующаяся в Дамаске палестинская группировка лояльна сирийским властям. Она объяснила атаку полицейским рейдом в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В последние недели Израиль наносил интенсивные удары по Сирии, атакуя военные объекты ливанского движения «Хезболла» и проиранских сил. Были убиты два иранских военных советника. 6 апреля север Израиля был обстрелян из Ливана и сектора Газа. Израиль нанес ответные удары.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Израиль попридержал фронты».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...