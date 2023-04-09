The Washington Post: Пекин может усилить поддержку Москвы при ударах Украины вглубь РФ

ЦРУ считает, что Китай будет рассматривать удары Украины вглубь российских территорий как «возможность выставить НАТО агрессором». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на документ американского разведывательного управления, который стал доступен после утечки. Утверждается, что Пекин может усилить поддержку Москвы, если он сочтет удары Киева «значительными».

Как отмечает газета, американские и европейские чиновники «с опаской смотрят» на возможный альянс России и Китай. Публично власти заявляют, что пока нет признаков, что Пекин предоставит Москве летальную военную помощь. «Тем не менее нападение Украины на Москву с использованием оружия, предоставленного США или НАТО, вероятно, укажет Пекину, что "Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта", и даст Китаю потенциальное обоснование для вооружения России»,— пишет WP со ссылкой на отчет ЦРУ.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на этой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее появились документы также о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США приступил к расследованию. По данным The New York Times, утечка осложнила отношения Вашингтона с союзниками и показала, что США могли шпионить за партнерами и руководством Украины.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай поставляет России нелетальную военную помощь и рассматривает возможность отправки оружия. МИД КНР назвал это домыслами. В марте президент США Джо Байден сказал, что Китай пока не поставляет России оружие, но может сделать это в будущем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военная помощь Китая стала бы исторической ошибкой, которая имела бы серьезные последствия.

Леонид Уварчев