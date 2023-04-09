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Коммерсантъ FM
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Премьер Ливана по итогам расследования заявил о непричастности страны к обстрелам Израиля

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил, что, согласно результатам предварительного расследования, проведенного военными после запуска ракет по Израилю 6 апреля с ливанской территории, страна к ударам не причастна. По его словам, расследование показывает, что к обстрелам причастна палестинская сторона.

Наджиб Микати

Наджиб Микати

Фото: Bilal Hussein / AP

Наджиб Микати

Фото: Bilal Hussein / AP

«Мы отвергаем любую военную эскалацию, исходящую из Ливана, и проведение операций, дестабилизирующих обстановку»,— сказал премьер (цитата по Annahar). Он добавил, что обстрелы стали реакцией «на израильскую агрессию на палестинских территориях и в секторе Газа».

Между тем Наджиб Микати выразил недовольство в связи с «продолжающейся агрессией» Израиля по отношению к Ливану и нарушением суверенитета страны. По этому вопросу Ливан уже представил жалобу в Совет безопасности ООН.

«Необходимо выработать согласованную арабскую и международную позиции, чтобы остановить эту вопиющую агрессию»,— подчеркнул премьер, напомнив об инциденте в мечети Аль-Акса.

Ситуация вокруг мечети Аль-Акса обострилась на этой неделе, в разгар священного для мусульман месяца Рамадан и накануне Песаха. В мечети забаррикадировались сотни палестинцев. Перед этим, 6 апреля, север Израиля был обстрелян из Ливана и сектора Газа. Позднее сообщалось об обстрелах со стороны Сирии.

Ситуацию на юге Ливана, в районе границы с Израилем, контролирует ливанское движение «Хезболла». Движение, в частности, относит себя к «силам сопротивления Израилю». Однако уже в день обстрела представители движения, в том числе через СМИ, передавали сообщения о своей непричастности к инциденту. После него ливанские военные вместе с базирующимися в стране миротворцами ООН приступили к расследованию. На территории Ливана обнаружили ракетные установки и несколько ракет, однако, кому они принадлежат, выяснить не удалось.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Праздничное обострение»

Лусине Баласян

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