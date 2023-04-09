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Коммерсантъ FM
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Forbes: Москва вошла в топ-10 городов по числу живущих в них миллиардеров

Москва заняла шестое место в топ-10 городов по числу проживающих в них миллиардеров по версии Forbes. Cогласно данным издания, в городе проживает 61 миллиардер, который входит в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов мира — на восемь больше, чем в 2022 году.

Таким образом, Россия поднялась с седьмой строчки рейтинга на шестую. Она уступает Нью-Йорку (101 миллиардер), Гонконгу (70), Пекину (68), Шанхаю (65), Лондону (63).

Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в 2022 году. По показателю финансового состояния миллиардеров Россия заняла третье место среди мировых столиц, уступив только Нью-Йорку ($617 млрд) и Парижу ($409 млрд).

В рейтинг богатейших бизнесменов мира Forbes 2023 года вошло 123 россиянина, наиболее состоятельный из которых — член совета директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд).

Лусине Баласян

Фотогалерея

Богатейшие люди России

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1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

3-е место. Глава НЛМК Владимир Лисин — $22,1 млрд

3-е место. Глава НЛМК Владимир Лисин — $22,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

Фото: страница Павла Дурова в соцсети

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1-е место. Основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко и семья — $25,2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2-е место. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — $23,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

3-е место. Глава НЛМК Владимир Лисин — $22,1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4-е место. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $21,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

5-е место. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и семья — $20,9 млрд

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

6-е место. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $20,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

7-е место. Совладелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко — $18,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

8-е место. Основатель и основной акционер USM Алишер Усманов — $14,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

9-е место. Основатель Альфа-банка Михаил Фридман — $12,6 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

10-е место. Основатель Telegram Павел Дуров — $11,5 млрд

Фото: страница Павла Дурова в соцсети

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