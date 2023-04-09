Forbes: Москва вошла в топ-10 городов по числу живущих в них миллиардеров

Москва заняла шестое место в топ-10 городов по числу проживающих в них миллиардеров по версии Forbes. Cогласно данным издания, в городе проживает 61 миллиардер, который входит в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов мира — на восемь больше, чем в 2022 году.

Таким образом, Россия поднялась с седьмой строчки рейтинга на шестую. Она уступает Нью-Йорку (101 миллиардер), Гонконгу (70), Пекину (68), Шанхаю (65), Лондону (63).

Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в 2022 году. По показателю финансового состояния миллиардеров Россия заняла третье место среди мировых столиц, уступив только Нью-Йорку ($617 млрд) и Парижу ($409 млрд).

В рейтинг богатейших бизнесменов мира Forbes 2023 года вошло 123 россиянина, наиболее состоятельный из которых — член совета директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($25,2 млрд).

Лусине Баласян