Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. По данным The Jerusalem Post, силовики вошли на территорию комплекса с мечетью.

В израильских СМИ ранее появились сообщения, что в мечети заперлись радикальные группы молодежи. Утверждалось, что они готовят провокации на утро воскресенья, когда у Стены плача должна состояться многочисленная еврейская молитва «Благословение коэнов», традиционная для праздника Песах. Израиль призвал Иорданию оказать содействие, чтобы «удалить из мечети Аль-Акса через вакф охранников, экстремистов, планирующих бунтовать завтра во время мусульманских молитв на Храмовой горе и благословения священников у Западной стены».

Ситуация вокруг мечети Аль-Акса обострилась на этой неделе, в разгар священного для мусульман месяца Рамадан и накануне Песаха. Эти дни всегда считаются особенно взрывоопасными. Этот раз не стал исключением.

Храмовая гора — святое место, как для мусульман, так и для иудеев. Предлогом для эскалации стали сообщения о намерении представителей одиозного еврейского движения «Возвращение на Храмовую гору» принести жертву на Храмовой горе в канун Песаха. Активисты движения были задержаны израильской полицией. Кроме того, их планы осудили многие раввины. Однако слух о намерениях «осквернить мусульманскую святыню» уже был запущен. В ночь на среду группа палестинской молодежи закрылась на ночь в мечете под предлогом ее защиты. Израильская полиция потребовала покинуть территорию, обвинив их в подстрекательстве к беспорядкам. В итоге все закончилось штурмом мечети полиции. Кадры того, как полицейские применяют дубинки против людей в мечети потрясли мусульманский мир и стали удобным поводом для радикальных групп, чтобы активизировать атаки по Израилю.

На этой неделе резко возросло число терактов, кроме того территория Израиля была обстреляна из сектора Газа, Ливана и Сирии. Израильские СМИ также сообщили о попытках атаки со стороны Синая, но как утверждается, она была предотвращена египетской армией.

Подробнее о ситуации вокруг Храмовой горы в статье «Праздничное обострение».

Марианна Беленькая, Леонид Уварчев