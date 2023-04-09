NYT: утечка документов США раскрыла план Украины перебросить элитные подразделения в Бахмут

Вооруженные силы Украины в боях за Бахмут столкнулись с нехваткой боеприпасов и множеством раненых солдат, в связи с чем командование предлагало перебросить в город элитные подразделения. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на данные американской разведки, попавшие в сеть в результате утечки.

Как пишет NYT, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в феврале предложил на две недели направить в Бахмут элитные подразделения под его командованием, чтобы «оттеснить российские войска». Согласно секретным документам, господин Буданов охарактеризовал положение Украины в городе как «катастрофическое».

К февралю у ВСУ осталась всего одна дорога снабжения в Бахмуте — остальные были взяты под контроль российскими силами. NYT пишет, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал эту дорогу «последней дыхательной трубкой» для украинской армии и просил перебросить в Бахмут специальное подразделение главного управления разведки Минобороны Kraken.

NYT сообщает, что предложение о переброске элитных подразделений было реализовано, благодаря чему удалось вывести раненых украинских солдат и пополнить запасы солдат. Однако, отмечает газета, изначально командование планировало сохранить наиболее опытные и экипированные подразделения для контрнаступления, ожидаемого в ближайшее время.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на этой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее появились документы также о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США приступил к расследованию. По данным The New York Times, утечка показала, что США могли шпионить за партнерами и руководством Украины.

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Лусине Баласян