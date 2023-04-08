В барах Санкт-Петербурга прошли обыски

Сотрудники следственного комитета провели обыски в барах на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге. Обыски прошли в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ), сообщило главное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Из пресс-релиза СКР следует, что при участии сотрудников регионального управления МВД и Росгвардии обыски прошли в 13 барах, в том числе с «целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия».

«Фонтанка» сообщает, что речь идет о барах Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», «Сайгон» и «Руки вверх». На время следственных действий минувшей ночью эти заведения были опечатаны сотрудниками СКР.

По информации следствия, 22 февраля в сети появилось объявление о проведении в одном из баров Санкт-Петербурга мероприятия 16+. СКР считает, что на этом мероприятии алкоголь был продан несовершеннолетним лицам.

Лусине Баласян