Жюри премии Wheretoeat признало баром года новосибирский Nobody Knows I Suppose

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения X Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia. Лучшим рестораном жюри признало санкт-петербургский Birch, баром года — новосибирский Nobody Knows I Suppose, а шеф-поваром года — Владимира Мухина из White Rabbit, следует из информации на сайте Wheretoeat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры бара Nobody Knows I Suppose

Фото: @nobody_knows_i_suppose Интерьеры бара Nobody Knows I Suppose

Фото: @nobody_knows_i_suppose

В десятку лучших ресторанов по версии Wheretoeat также вошли:

Birch (Санкт-Петербург); Twins Garden (Москва); Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург); White Rabbit (Москва); Savva (Москва); Harvest (Санкт-Петербург); Ava (Москва); Frantsuz Bistrot (Санкт-Петербург); Folk (Москва); 0,75 Please Wine&Kitchen (Красноярск).

Сомелье года была признана Евгения Назимова, кондитером года — шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians Алексей Гребенщиков. Премию в категории «Ресторатор года» получил Антон Пинский, которому принадлежат Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, Medusa, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге и в Москве, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum, «Simach в Недальнем» и No13., а также авторские рестораны Ava, Patriki и Folk.

Победителей и рейтинг ресторанов определялись тайным голосованием коллегии из 500 экспертов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса из всех регионов России. Премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Каждую осень в Москве, Санкт-Петербурге и ряде субъектов РФ проходят вручения региональных премий, а весной объявляют победителей всероссийской премии.

Эрдни Кагалтынов