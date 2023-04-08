Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жюри премии Wheretoeat признало баром года новосибирский Nobody Knows I Suppose

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения X Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia. Лучшим рестораном жюри признало санкт-петербургский Birch, баром года — новосибирский Nobody Knows I Suppose, а шеф-поваром года — Владимира Мухина из White Rabbit, следует из информации на сайте Wheretoeat.

Интерьеры бара Nobody Knows I Suppose

Интерьеры бара Nobody Knows I Suppose

Фото: @nobody_knows_i_suppose

Интерьеры бара Nobody Knows I Suppose

Фото: @nobody_knows_i_suppose

В десятку лучших ресторанов по версии Wheretoeat также вошли:

  1. Birch (Санкт-Петербург);
  2. Twins Garden (Москва);
  3. Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург);
  4. White Rabbit (Москва);
  5. Savva (Москва);
  6. Harvest (Санкт-Петербург);
  7. Ava (Москва);
  8. Frantsuz Bistrot (Санкт-Петербург);
  9. Folk (Москва);
  10. 0,75 Please Wine&Kitchen (Красноярск).

Сомелье года была признана Евгения Назимова, кондитером года — шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians Алексей Гребенщиков. Премию в категории «Ресторатор года» получил Антон Пинский, которому принадлежат Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, Medusa, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге и в Москве, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum, «Simach в Недальнем» и No13., а также авторские рестораны Ava, Patriki и Folk.

Победителей и рейтинг ресторанов определялись тайным голосованием коллегии из 500 экспертов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса из всех регионов России. Премия Wheretoeat была учреждена в 2013 году. Каждую осень в Москве, Санкт-Петербурге и ряде субъектов РФ проходят вручения региональных премий, а весной объявляют победителей всероссийской премии.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...