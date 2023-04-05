Праздничное обострение

Несмотря на усилия посредников, направленные на предотвращение эскалации палестино-израильского конфликта во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также еврейских и христианских праздников, ситуация в регионе вновь обострилась. В ночь на среду произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, а также обстрелы территории Израиля из сектора Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник палестинской акции протеста в Секторе Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters Участник палестинской акции протеста в Секторе Газа

Фото: Mohammed Salem , Reuters

«Сегодня ночью десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети и начали скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После длительных попыток уговорить их выйти за пределы комплекса полицейским пришлось зайти на его территорию, чтобы вывести их и обеспечить проведение утренней молитвы, а также предотвратить насильственные выступления»,— говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы полиции Израиля в связи с ночными столкновениями у комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Отмечается, что «когда силовики входили в мечеть, их забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали.

Полиция задержала сотни палестинцев «за участие в беспорядках, бросание камней, запуск фейерверков и осквернение мечети».

Речь идет примерно о 350 задержанных, большая часть из которых была отпущена. Существует версия, что радикально настроенные лица не давали верующим покинуть мечеть. Согласно заявлениям палестинской стороны, люди просто находились в мечети и молились, когда полиция начала штурм. Сообщается, что в ходе столкновений пострадали десятки палестинцев. Израильская полиция использовала светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули.

Вслед за столкновениями на Храмовой горе вспыхнули беспорядки в других районах Восточного Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан. Из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается напряженной уже более года. Речь идет фактически о третьей, «ползучей» интифаде. В Израиле резко возросло число терактов. В ответ израильские силы безопасности проводят на Западном берегу многочисленные военные операции. За год были убиты более 200 палестинцев — как бойцов различных группировок, так и мирных жителей. За тот же период в результате терактов погибли более 40 израильтян и несколько иностранных рабочих — граждан Украины и Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники израильской службы безопасности задерживают палестинца в районе Храмовой горы

Фото: Ammar Awad, Reuters Сотрудники израильской службы безопасности задерживают палестинца в районе Храмовой горы

Фото: Ammar Awad, Reuters

На этом фоне Рамадан, который в этом году совпадает с еврейским праздником Песах, а также с католической, протестантской и православной Пасхой, ожидали с большим опасением. В это время ситуация в регионе традиционно накаляется. Два года назад столкновения в Рамадан вылились в войну между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа и привели к десяткам жертв. Год назад также не обошлось без столкновений. Неслучайно США, Египет и Иордания делали все возможное, чтобы не допустить эскалации на праздники. Впервые за многие годы им удалось организовать две встречи между палестинцами и израильтянами, чтобы обсудить вопросы, связанные с безопасностью. Однако это не стало панацеей.

Конфликт, как и раньше, вспыхнул вокруг Храмовой горы — святого места как для мусульман, так и иудеев.

Предлогом для эскалации стали сообщения о намерении представителей одиозного еврейского движения «Возвращение на Храмовую гору» принести жертву в святом месте в канун еврейского праздника Песах, что не практиковалось в практике иудаизма столетиями. Активисты движения были задержаны израильской полицией. Не говоря уже о том, что эти планы осудили многие раввины. Однако слух о намерениях «осквернить мусульманскую святыню» уже был запущен, а действия израильской полиции усугубили ситуацию.

Мусульмане болезненно воспринимают паломничество евреев на Храмовую гору. Согласно договоренности о статус-кво, достигнутой в 1967 году между Израилем и Вакфом (действующий под эгидой Иордании комитет, управляющий мусульманскими святынями Иерусалима), евреи могут совершать паломничество на Храмовую гору, но не могут там молиться. Однако в последние годы среди представителей еврейской общины возникло множество активистов, требующих пересмотра этого решения, что служит постоянным поводом для эскалации конфликта. При этом часть еврейских религиозных лидеров категорически против посещения евреями Храмовой горы и считают это нарушением заповедей иудаизма. Споры на эту тему весьма активны внутри еврейской общины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция разгоняет палестинскую демонстрацию в районе Храмовой горы

Фото: Ammar Awad, Reuters Полиция разгоняет палестинскую демонстрацию в районе Храмовой горы

Фото: Ammar Awad, Reuters

«Оккупанты стремятся иудаизировать мечеть Аль-Акса и навязать свои обычаи»,— говорится в статье, опубликованной на сайте ливанского телеканала «Аль-Майядин». В том же духе выступают и другие арабские СМИ и палестинские движения, призывающие всех мусульман выступить в защиту святыни.

Ожидаемо весь арабский мир грудью встал на защиту Храмовой горы. К хору осуждающих голосов присоединились даже те страны, которые достаточно лояльно относятся к Израилю. Так, Иордания призвала созвать экстренное заседание Лиги арабских государств на уровне послов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что статус-кво Храмовой горы не будет нарушен, но снизить градус напряженности ему будет непросто.

Надо учитывать, что в его правительство входят представители крайне правых сил, чьи высказывания и действия в последнее время в отношении палестинцев только накаляли обстановку. Один из самых радикальных членов кабинета — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который помимо прочего курирует полицию. И мало кто в арабском мире поверил его словам, что он не поддерживает жертвоприношения на Храмовой горе, в то время как представители движения «Возвращение на Храмовую гору» утверждают, что министр благословил их действия. Кроме того, Итамар Бен-Гвир призывает к более жесткому ответу на обстрелы Израиля из сектора Газа, чем это было ночью, но пока Биньямин Нетаньяху не хочет накалять обстановку.

«На мой взгляд, ситуация только ухудшится. Израильская полиция еще не осознала всю хрупкость ситуации в Рамадан, и экстремистские еврейские группировки тоже чувствуют большую силу из-за победы на выборах, в то время как министр национальной безопасности призывает к молитве и совершению еврейских религиозных церемоний на Храмовой горе»,— сказал “Ъ” эксперт по вопросам арабо-израильских отношений Мажди Халаби.

При этом многие отмечают, что до истории с жертвоприношением Рамадан проходил достаточно мирно, но произошедшее в ночь на среду на Храмовой горе может все испортить. «Палестинские радикальные движения, в первую очередь "Хамас", всегда ищут повод, чтобы поджечь ситуацию на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Это позволит хамасовцам вести войну с Израилем не в Газе, а на его территории, а также на Западном берегу реки Иордан, который контролирует палестинская администрация во главе с президентом Махмудом Аббасом»,— сказала “Ъ” старший научный сотрудник израильского Института Митвим по вопросам внешней политики Ксения Светлова. По ее словам, захвативший в 2007 году власть в секторе Газа «Хамас» давно хочет укрепиться во всех палестинских районах и пошатнуть позиции действующей палестинской администрации.

Марианна Беленькая