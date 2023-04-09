NYT: утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками

Американская газета The New York Times проанализировала часть американских секретных документов, появившихся в соцсетях. Как пишет газета, утечка осложнила отношения Вашингтона с союзниками и показала, что США могли шпионить за руководством Украины. В американской администрации опасаются, что после публикации Москва сможет вычислить, по каким каналам США собирают информацию о планах РФ.

Источник газеты в западных спецслужбах считает, что утечка может привести к сокращению обмена развединформацией с союзниками. По его словам, публикация вызвала «болезненную реакцию». Как отмечает NYT, появление документов в открытом доступе может навредить дипломатическим отношениям, так как материалы показывают, что США шпионят не только за РФ, но и за союзниками. Например, проблемы могут возникнуть в отношениях с Южной Кореей, «чья помощь необходима для поставок оружия Украине».

По мнению NYT, утечка указывает, что США могли шпионить «за высшими военными и политическими руководителями Украины». Это демонстрирует желание Вашингтона получить «четкое представление о боевой стратегии» Киева.

Один из высокопоставленных американских чиновников назвал публикацию документов «масштабной брешью в разведке». По его словам, она может раскрыть России, «насколько глубоко американским разведчикам удалось проникнуть в российский военный аппарат». Другой собеседник издания обратил внимание на сложности с поиском источника утечки, учитывая то, что доступ к подобным документам есть у сотен или у тысяч гражданских и военных лиц.

Секретные документы американской разведки появились в соцсетях на этой неделе. Изначально были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению. Позднее появились документы также о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США приступил к расследованию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку, заявлял, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл утечку «виртуальным псевдосливом».

Леонид Уварчев